“Per Vedano un bilancio di previsione che guarda lontano”

Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 maggio 2022, il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione 2022, un documento importante che mette nelle condizioni il nostro Comune di affrontare i prossimi mesi in modo proattivo per realizzare importanti progetti. «Il Bilancio infatti si caratterizza con previsioni di investimenti di complessivi euro 4.709.853, senza attivare alcun nuovo mutuo che si prevede si riduca ulteriormente nei prossimi 3 anni, come successo nelle due legislazioni Citterio» spiegano dall’amministrazione comunale.

«Si sfrutteranno le opportunità dei bandi degli Enti sovranazionali e tutte le opportunità del PNRR – proseguono -. Ai suddetti investimenti si sommano ulteriori 346.709 che verranno finanziate con l’avanzo di amministrazione 2021 che abbiamo già convertito in nuovi progetti. Alcuni esempi di investimento: riqualificazione di Villa Fara Forni, manutenzioni palestra scuola media, realizzazione del percorso ciclopedonale e messa in sicurezza di via Adua, ristrutturazione e riqualificazione Asilo Nido, manutenzione Villa Spech, interventi nel centro sportivo di via Bixio, ecc».

«Si forniscono risorse al sociale per fronteggiare problemi quotidiani e di sicurezza, in particolare su quest’ultimo aspetto si prevede di proporre un bando del valore di euro 30.000 destinato alle attività commerciali per mettere in sicurezza i propri negozi e si investe per l’arrivo di un nuovo Agente per la Polizia Locale. Si investe inoltre sul nuovo distretto del commercio dell’Alto Olona per euro 29.600 per partecipare al Bando Regionale che erogherà nei prossimi 3 anni risorse sia per la parte corrente che per gli investimenti».

«In sintesi un Bilancio che vede lontano con tanti progetti anche per il rilancio del paese» ha commentato soddisfatto l’assessore al Bilancio Carlo D’Ambrosio.