A Vergiate riparte l’Oratorio estivo

In questi giorni l’oratorio di Vergiate ha reso nota la proposta estiva – rivolta a ragazzi e ragazze dalla 1ª elementare alla 3ª media – che partirà lunedì 13 giugno e per cinque settimane animerà l’estate vergiatese.

Quest’anno l’oratorio estivo (a Vergiate detto “O.V.EST”) giungerà alla 39esima edizione e seguirà il tema “Batticuore – gioia piena alla tua presenza”: le emozioni saranno al centro di tutto. L’oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno riflettere e comprendere a fondo le loro emozioni. L’intento sarà far capire ai più giovani che non ci sono emozioni buone o cattive, ma che ognuna fa parte della vita e può essere controllata; sarà il gioco – da sempre al centro delle attività oratoriane – l’esperienza prediletta per esplorare il mondo emotivo e le sue sfaccettature. La condizione pandemica ha infatti segnato i più giovani e non ha consentito loro di vivere apertamente molte delle loro emozioni, perciò l’oratorio darà attenzione a questo tema e cercherà di offrire un percorso in cui vivere le proprie emozioni e fermarsi anche a capirle.

Il formato dell’O.V.EST sarà quello tradizionale e pre-pandemico: full time, dalle ore 7.30 (pre-oratorio fino alle 9.00) alle ore 17.30 con possibilità di usufruire del servizio mensa. L’oratorio aprirà i suoi cancelli dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì sarà il giorno della gita fuori porta. Sarà dunque un’esperienza immersiva, divertente e ovviamente emozionante, anche grazie alla presenza di una schiera di animatori ed educatori pronti a supportare i più piccoli e il loro entusiasmo e guidarli verso esperienze che fanno battere il cuore!

Il contributo richiesto è di € 12 a settimana, a cui si aggiungono gli eventuali € 5 giornalieri per il servizio mensa e il costo della gita del venerdì. Sarà possibile iscriversi da lunedì 9 maggio e non oltre sabato 28 maggio tramite l’apposito modulo (scaricabile anche online) da consegnare presso la segreteria parrocchiale della Comunità Pastorale di Vergiate. Per maggiori informazioni su orari, iscrizioni o eventuali richieste è possibile visitare la pagina web www.cpvergiate.it/ovest-2022, inviare una mail all’indirizzo oratorio@cpvergiate.it o contattare don Alessandro (333 6457485).