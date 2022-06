A Milano Malpensa passano i Rolling Stones

L’arrivo dell’aereo dei Rolling Stones non è naturalmente sfuggito agli appassionati di Milano Malpensa: l’aereo con la linguaccia irriverente è stato subito avvistato e anche immortalato (foto di Massimo Andreina).

“Gli Stones” sono in Italia per il concerto a Milano e ci sono arrivati domenica 19 giugno con il loro non proprio sobrio Boeing 767 , decorato con la celebre linguaccia disegnata da John Pasche nel 1970.

Per quanto con un aeromobile piuttosto visibile, si tratta di un “normale” volo privato, di aviazione generale, come si dice in gergo aeronautico: il 767 è arrivato al Terminal 2, oggi non usato dai passeggeri “normali”, da dove Mick Jagger e compagni (alla batteria c’è Steve Jordan) si sono subito trasferiti, con necessarie misure di sicurezza.

Il concerto degli Stones è in programma martedì 21 a San Siro, rinviato di poco più di una settimana a causa del Covid di Mick Jagger. Occasione d’oro per ascoltare pezzi come Out of Time, You Can’t Always Get What You Want, ma anche cover, compresa (pare) I Wanna Be Your Man degli arcirivali Beatles.