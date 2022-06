Al via la sedicesima edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri

“Sorrido ogni qualvolta, guardandomi indietro, penso al lontano 2007 quando con l’amico Francesco Salvi decidemmo di dar vita ad un festival che omaggiasse anzitutto la combriccola di “folli comici luinesi” tutti prontamente ospitati nel corso delle varie edizioni – Francesco Pellicini, ideatore del festival e direttore artistico – Quanta strada compiuta sui palcoscenici Insubri! Oggi sono davvero soddisfatto perché il festival, negli anni, ha saputo crescere con altrettanto entusiasmo esportando l’arte del buon umore in tutto il territorio Insubre. Con l’annessione delle importanti Città metropolitane milanesi di Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio e le piazze novaresi di Trecate e Briga – conclude – si chiude di fatto un ciclo culturale itinerante dell’Insubria partito anni fa proprio dalla mia cara Luino; per tali motivi mi sento di ringraziare vivamente la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Regione Lombardia e le amministrazioni che sostengono il Festival: senza il loro sostegno questa importante realtà culturale non potrebbe esistere”.

Gli spettacoli, ad eccezione degli eventi dei Legnanesi a Luino e Cantù (ingresso ad offerta con incasso devoluto per la causa Ucraina) e del concerto di Giorgio Conte a Gallarate saranno tutti ad ingresso gratuito. Per info e contatti sulle singole date di scena si prega rivolgersi direttamente agli uffici degli assessorati alla cultura delle città coinvolte e sul sito www.festivalcomicita.it.

PROGRAMMA FESTIVAL DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA COMICITA’ DELLE TERRE INSUBRI IN TOUR 2022

14 giugno ore 21 Teatro Sociale Luino (Va): I Legnanesi in Ridere (Teatro sold out) In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Evento in collaborazione con il Festival dei laghi Lombardi

17 giugno ore 21 Biblioteca Briga Novarese (No): Presentazione del libro “Felice di essere Musazzi” con Maurizio Albè, Giordano Fenocchio, Sandra Musazzi, Danilo Parini, Valerio Rondena, Francesco Pellicini. In caso di pioggia la presentazione sarà ugualmente garantita. Evento in collaborazione con Spazio libro Festival in tour, leggere emozioni.

24 giugno ore 21 Trezzano sul Naviglio Circolo Qtr1 Via Divittorio (Mi): “C’era una volta il Naviglio” spettacolo di teatro canzone in omaggio ai Gufi, Valdi, Jannacci, Gaber. Con L. Maciacchini, F. Pellicini, F.Visentin, S. Orlandi, F. Armellini, P. Pellicini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.

24 giugno ore 21 Castello Visconteo di Abbiategrasso (Mi): Stefano Annoni in “La Nebbiosa”, omaggio a Pasolini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.

25 giugno ore 21 Museo Maga Gallarate (Va): Giorgio Conte in concerto (info e biglietti Museo Maga Gallarate – Tel 0331 706011). In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.

25 giugno ore 21 ParcoCianiLugano(Ch): Fabrizio Poggi in concerto. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Evento in collaborazione con il Festival dei laghi Lombardi.

27 giugno ore21 Giardini Estensi Varese(Va): “Binariomorto” Teatro canzone letteratura di e con Andrea Vitali, Max Peroni, Fazio Armellini, Francesco Pellicini. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Evento in collaborazione con Auser Varese.

2 luglio ore 21 Piazza Cattaneo Trecate (No): Max Pisu in Recital. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.

9 luglio Castello Visconteo di Abbiategrasso (Mi) ore 21 Concerto Alter Echo string quartet in omaggio al Maestro Ennio Morricone. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito.