Ancora controlli nel sabato sera del centro di Varese: attenzione a sicurezza e movida

Sono proseguiti anche sabato sera 25 giugno i controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato, coadiuvati dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale di Varese. Si tratta di presidi serali e notturni nel centro storico e nelle principali piazze della città, con particolare attenzione alla sicurezza della movida.

L’iniziativa, recependo le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, dopo Busto Arsizio, è stata organizzata anche a Varese. Il fine è quello di prevenire disordini, intemperanze e fatti di reato, spesso determinati da un abuso di alcol e sostanze stupefacenti, nell’ottica di una movida sicura e di un sano divertimento.