Dai gialli a Daniele Cassioli: a Samarate torna il mese dei libri e degli autori

A Samarate tornano gli appuntamenti con gli autori “Luglio col libro che ti voglio”, dell’associazione E20Dversi, per la loro terza edizione. La cornice è la consueta, il giardino delle balaustre di Villa Montevecchio.

Il programma

Si parte venerdì 1 luglio, alle 20, con Legami di sangue di Emilio Bezzon, autore ha dalla lunga carriera come comandante della Polizia Locale (dopo Vigevano, Gallarate e Milano è approdato a Varese) durante la quale ha svolto diverse indagini acquisendo una profonda conoscenza delle tecniche investigative.

Carla De Bernardi sarà ospite giovedì 7 luglio, sempre alle 20, con Storia di Milano – guida per curiosi e ficcanaso” (Jaca book): La Storia di Milano è una guida non tradizionale al capoluogo meneghino, un’opera scorrevole di narrativa arricchita da un nutrito corredo di immagini, dedicata a lettori “curiosi e ficcanaso” di ogni età e formazione culturale, amanti della città ma non necessariamente provvisti di approfondite nozioni storiche o artistiche che la riguardin

Il gallaratese Daniele Cassioli presenterà due libri giovedì 14 luglio: Il vento contro (De Agostini) e Insegna al cuore a vedere (De Agostini). Uscito nel 2018, Il cento contro, è il primo libro di Cassioli e racconta una storia, la sua: cieco dalla nascita, ha una eccezionale vitalità che lo spinge da sempre ad affrontare ogni situazione con slancio e curiosità, e in particolare a dedicarsi allo sport con tutto se stesso. Grazie allo sci nautico, Daniele non ha solo trovato una dimensione di completa ed esaltante libertà, ma ha scoperto di avere la stoffa dell’autentico campione, diventando il più forte sciatore paralimpico di tutti i tempi. Ma la sua storia non è fatta solo di allenamenti, sudore, cadute e trionfi: ci sono l’amicizia, lo studio, l’amore, la musica

Il secondo libro, è uscito a febbraio 2022: chi è cieco dalla nascita può insegnare agli altri a vedere oltre, secondo l’autore, che ha raccolto storie, esempi, riflessioni nate dalla sua esperienza personale di sportivo e di formatore per poi offrircele, non come un maestro che sale in cattedra ma come un amico che ci accompagna col sorriso in un percorso di crescita e consapevolezza.

Un percorso che parte dalla teoria del piano inclinato, che ci porta a ripetere una routine anche se per noi è dannosa, e arriva a riconoscere la paura come la vera disabilità, per poi focalizzarsi sulle passioni che muovono i nostri istinti migliori e individuare infine un equilibrio dinamico che rappresenta il giusto approccio mentale alle situazioni che ci troviamo di fronte

Ultimo appuntamento giovedì 22 luglio, con Dove canta il leopardo delle nevi (Giunti) di Claudio K. Gallone: il libro narra il processo di trasformazione interiore di un fotoreporter tra guerre, missioni umanitarie, terremoti, camere operatorie, terroristi e guru. In compagnia della sua inseparabile Leica, l’Autore attraversa l’Afghanistan, la Somalia, lo Yemen, il Pakistan, il Mozambico, il Sudan e il Tibet.

A inizio serata verrà offerto un aperitivo ai presenti. L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti, è consigliabile la prenotazione con un messaggio ai seguenti numeri: 3385004450 (Luca) e 3666494921 (Marco)