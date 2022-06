A Gerenzano un weekend di grande scherma lombarda

Sarà il Palazzetto dello Sport di via Inglesina 34 a Gerenzano ad ospitare i Campionati Regionali lombardi Cadetti e Giovani di Spada e Sciabola, riservati alle categorie d’età under 17 e under 20.

Le gare si terranno sabato 11 e domenica 12 giugno, con l’organizzazione del Comitato Regionale Lombardia Federscherma, presieduto da Maurizio Novellini. Nella giornata di sabato si disputeranno le quattro prove Cadetti, domenica sarà il turno dei Giovani. Centosessanta gli atleti iscritti complessivamente alle quattro prove.

PROGRAMMA GARE

Sabato 11 giugno

9:00 Sciabola maschile Cadetti

9:00 Sciabola femminile Cadetti

11:00 Spada maschile Cadetti

13:00 Spada femminile Cadetti

Domenica 12 giugno

9:30 Spada maschile Giovani

11:30 Spada femminile Giovani

14:00 Sciabola femminile Giovani

14:00 Sciabola maschile Giovani