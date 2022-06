Gli alpini di Mornago fanno festa: menù a base di cinghiale e un 45esimo da celebrare

Gli alpini di Mornago fanno festa e tra una cantata e un piatto a base di cinghiale celebrano una cifra tonda: i 45 anni dalla fondazione del gruppo a Mornago.

La festa degli alpini sarà da venerdì 16 a domenica 19 giugno con un momento tutto dedicato alle celebrazioni del 45 anniversario nella mattinata di domenica. Ma andiamo con ordine.

IL PROGRAMMA CULINARIO: La festa alpini si tiene in via Monte Ortigara a Mornago da venerdì sera a domenica. Il menù è di quelli che caratterizzano questo appuntamento: pasta con cinghiale, polenta e cinghiale, carpaccio di cinghiale, fritto misto e costate. In serata è previsto l’intrattenimento musicale.

LE CELEBRAZIONI DEL 45ESIMO: l’appuntamento per le celebrazioni del 45esimo anno di fondazione è fissato per le 10 di domenica 19 giugno con il ritrovo presso la sede di via Ortigara dove ci sarà la cerimonia dell’alzabandiera con il corpo musicale mornaghese. Sempre in sede è prevista la santa messa alle 10.45, il saluto delle autorità e l’aperitivo prima dell’apertura dello stand gastronomico alle 12.