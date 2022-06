GPMV: più di 70 i partecipanti alla Duno-San Martino

Circa 70 le persone che domenica 19 giugno si sono presentate ai nastri di partenza della quarta tappa del Grand Prix delle Montagne Varesine, la Duno-San Martino.

Quasi 500 metri di dislivello in appena 4 km sul percorso che dai confini del paesino di Duno ha portato gli atleti in cima al San Martino.

A dominare fra le donne, per la quarta volta di fila, ancora Ilaria Bianchi de la Recastello Radici in 28’31”. Alle sue spalle Elena Soffia dei Maratoneti di Cassano in 21’29”, Giulia Merola dell’Atletica 3V in 32’54”, Simona Ferrario del Campus Varese Runners in 33’28” e Cecilia Zappia dell’Asd Bumbasina Run.

Sul podio maschile, invece, Lubin Francois Grosbuis, dell’Atletica 3V in 21’43” . Seguito da Alessandro Losa dell’S.D Bognanco in 25’47”, da Claudio Marzorati dell’Atletica 3V in 26’10”, da Marco Luisetti de Missulteam Como Asd in 26’41” e da Tiziano Santaterra dell’Atletica 3V in 26’49”.

«Siamo davvero molto contenti. Anche perché ormai siamo diventati un riferimento in provincia di Varese per quanto riguarda lo corsa in montagna, la pulizia dei sentieri e la valorizzazione del territorio» ha detto Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V, la società che ogni anno organizza questi appuntamenti sportivi.