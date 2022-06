In ritardo al gate a Malpensa, prende a scarpate l’addetto alla sicurezza

Arriva in ritardo al gate a Milano Malpensa e aggredisce il personale di terra, con tanto di lancio di scarpe contro l’addetto all’imbarco, rimasto imperturbabile e professionale.

Il video dell’ennesima aggressione ha iniziato a circolare rapidamente, prima nelle chat dei dipendenti aeroportuali, poi anche all’esterno. Perché l’episodio non è che l’ultimo registrato a Malpensa: la sensazione di chi ci lavora – ai gate, ma non solo – è che la situazione stia rapidamente peggiorando da un paio d’anni.

Visione condivisa da molti e a tutti i livelli, che si parli dei dirigenti che coordinano le attività o con chi è – appunto – direttamente esposto a contumelie, sputi, pugni e lanci di oggetti. Spesso l’estate, con le attese ferie e con gli spostamenti di molti verso Regioni o Paesi d’origine, con masse rilevanti di passeggeri in movimento, diventa un momento teso, basti ricordare i numerosi episodi dello scorso anno, che avevano acceso i riflettori sul ripetersi delle aggressioni, con tanto di riunioni con le Prefetture.

Anche i sindacati tornano a chiedere risposte coordinate e reali: «Nonostante le ripetute segnalazioni, le intimidazioni ai lavoratori operanti presso gli scali milanesi da parte dei passeggeri sono sempre più frequenti» dice la Cub Trasporti. «La situazione attuale, già pesantemente a rischio, sicuramente subirà un peggioramento nei prossimi mesi, a fronte della decisione di Sea di non aprire il terminal 2 di Malpensa, con la conseguenza di favorire un eccezionale assembramento presso il terminal 1».

Le risposte, per il sindacato, non sono mai arrivate: «purtroppo nessuna efficace iniziativa è stata presa dai vettori e dagli enti preposti, dopo il verbale siglato in sede di Prefettura di Milano in data 8 settembre 2021».