Indagine sui maltrattamenti all’Anaconda, due indagati chiedono di patteggiare

Due dei sette indagati per i maltrattamenti al centro diurno per disabili l’Anaconda di Varese hanno chiesto di patteggiare, mentre per gli altri è stata fissata l’udienza preliminare il prossimo 29 giugno.

La posizione dei due soggetti che hanno chiesto l’applicazione della pena su richiesta delle parti è stata dunque stralciata dal procedimento principale.

Le accuse riguardano offese e strattonamenti per i quali sono ancora in esecuzione le misure cautelari richieste dal pubblico ministero e ordinate dal gip, legate cioè al divieto di avvicinamento alle persone offese.

L’inchiesta coordinata dalla procura è stata portata avanti dall’Arma con le tradizionali tecniche oramai consolidate per la verifica di questo genere di reati, vale a dire con telecamere a “voce ambiente” grazie alle quali è possibile verificare gesti ed espressioni delle persone presenti in una stanza.

Il fatto destò grande attenzione mediatica per via della serietà da sempre riconosciuta alla struttura e i legali degli indagati avevano nelle prime fasi delle indagini preso le difese degli assistiti sostenendo che proprio quelle immagini «se avulse dal loro contesto specifico possono trarre in inganno».