Chiuse le indagini sui sospetti maltrattamenti all’Anaconda di Varese

La Procura di Varese ha chiuso le indagini sulla residenza per disabili Anaconda al centro l’estate scorsa di un’inchiesta svolta dai carabinieri di Varese per maltrattamenti per i quali sono indagati sette educatori con l’accusa di comportamenti scorretti nei riguardi di 10 ospiti di giovane età. Il risultato fu la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’inchiesta coordinata dalla procura è stata portata avanti dall’Arma con le tradizionali tecniche oramai consolidate per la verifica di questo genere di reati, vale a dire con telecamere a “voce ambiente“ grazie alle quali è possibile verificare gesti ed espressioni delle persone presenti in una stanza (nella foto, uno dei “frame“ diramati dalle forze dell’ordine).

Il fatto destò grande attenzione mediatica per via della serietà da sempre riconosciuta alla struttura e i legali degli indagati avevano nelle prime fasi delle indagini preso le difese degli assistiti sostenendo che proprio quelle immagini «se avulse dal loro contesto specifico possono trarre in inganno».

Secondo la legge dalla notifica del provvedimento potranno passare 20 giorni durante i quali gli indagati potranno chiedere di farsi sentire dal magistrato o presentare memorie, e al termine di questa finestra temporale il pm potrà decidere per l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio.