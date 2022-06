InsideAUT e il Festival dell’abitare di Besozzo: “Io affitto… e tu?”

L’aperitivo con conversazioni tematiche è in programma per giovedì 16 giugno alle ore 18.30 nella sala della Biblioteca comunale

Un aperitivo in sala letture della Biblioteca comunale di Besozzo è il fulcro del Festival dell’abitare di Besozzo “InsideAUT – Io affitto .. e tu?” in programma giovedì 16 giugno alle ore 18.30.

Un incontro conviviale per conoscere e confrontarsi sulle ricerca di casa e sulle varie possibilità dell’abitare.

L’evento si svolgerà con una breve seduta plenaria introduttiva e con un aperitivo di conversazione tematica su:

– come trovare casa in affitto e con quali garanzie e forme di sostegno

– coabitare: condivisione di un appartamento o di una casa

– soluzioni diverse dell’abitare

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti di Banca etica, L’immobiliare Chiara di Chiara Sessa, Refugees welcome Varese, associazione Quindi – home and humanity, progetto di coabitazione, Ero straniero, Progetto di accoglienza sm Kolbe, Condominio solidale Il Bostano.

Per partecipare contattare il numero 348 1559580 (Paolo Cassani).