La biblioteca di Busto Arsizio resta aperta per tutta l’estate

La Biblioteca comunale “G.B. Roggia” garantirà i servizi per tutta l’estate praticamente senza interruzione. Gli unici giorni di chiusura, infatti, saranno il 24 e 25 giugno e il 15 agosto.

L’ala storica e la sala Monaco effettueranno gli orari consueti (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.45, sabato dalle 9.00 alle 17.45), mentre la sezione ragazzi sarà aperta dalle 9.00 alle 14.00.

«Anche quest’anno riusciamo a garantire l’apertura della biblioteca e i suoi preziosi servizi per tutta l’estate – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Un’offerta culturale a cui l’Amministrazione tiene particolarmente e che può realizzarsi, in continuità con gli ultimi anni, grazie alla capacità organizzativa e professionalità della dirigenza della biblioteca e di tutti i nostri bibliotecari. Una scelta attenta alle esigenze della cittadinanza e che punta sempre alla qualità e conferma ancora una volta la biblioteca di Busto Arsizio come un punto di riferimento altamente significativo per tutto il territorio, in grado quindi di rispondere alle esigenze di un’utenza che va oltre i confini della città».

Per i mesi di luglio e agosto, la biblioteca di Busto garantirà infatti la continuità dei servizi di pubblica lettura anche nei periodi di chiusura di alcune biblioteche dei Comuni limitrofi.

Per i cittadini della rete bibliotecaria Busto – Valle Olona sarà quindi sempre possibile fare scorta di libri per le ferie o per trascorrere piacevolmente il tempo in città.

Non si interrompe nemmeno l’attività di promozione della lettura. Oltre agli appuntamenti letterari di BA Cultura per l’estate (i martedì sera di luglio nel giardino di sala Monaco) ci saranno, tra luglio e agosto, 4 appuntamenti di letture animate nei parchi rivolte ai bambini e alle loro famiglie.

Per info: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it