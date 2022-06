La primaria Foscolo di Bosto chiude l’anno inaugurando un nuovo murales

Sabato 11 giugno si è tenuta la Festa di fine anno della scuola primaria Foscolo di Bosto. Dopo anni di pandemia il giardino della scuola elementare è tornato a riempirsi di persone, bambini e famiglie. Ed è stata una gioia.

La festa si è aperta con un evento speciale: il sindaco Davide Galimberti e l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio hanno inaugurato con gli alunni il murales realizzato all’entrata della scuola.

Grazie alla collaborazione di genitori, alunni e insegnanti la festa è stata un vero successo, una bella giornata per salutare i ragazzi di quinta e dare il benvenuto a quelli di prima ma anche per tanti giochi divertenti.

La festa si è conclusa con un bellissimo spettacolo di “il Claun il Pimpa”, che porta sorrisi nei Paesi in guerra. Così fra risate e allegria i bambini hanno avuto anche un momento per riflettere sulla guerra e sui bambini che vivono in questi Paesi.