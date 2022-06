Dopo 2 anni la Società di Mutuo Soccorso “Onestà e Lavoro” di Casciago è tornata ad incontrare i propri associati in presenza.

Galleria fotografica La Società di Mutuo Soccorso di Casciago torna a riunirsi 4 di 10

Domenica 12 giugno a Casciago si è infatti svolto il pranzo sociale nella sede di una delle realtà attiva da più 130 anni, fondata nel 1885 con lo scopo di promuovere cultura, solidarietà, mutualistica e storia locale.

«Un grazie a tutti i soci per aver partecipato ed al consiglio direttivo per l’organizzazione della giornata iniziata con la messa delle 8.30 con il momento in ricordo dei soci deceduti e conclusa con il pranzo – commenta il presidente Daniele Pravettoni -. Rinnoviamo il plafond per il fondo di solidarietà per i nostri soci nel pieno spirito mutualistico dell’associazione. Un ringraziamento al sindaco e alla protezione civile per aver partecipato al nostro pranzo a testimonianza della vicinanza alla nostra associazione sul territorio, del suo patrimonio culturale e storico».

All’evento hanno partecipato i membri della protezione civile, il sindaco Mirko Reto e buon parte della giunta comunale casciaghese. Presente ad officiare la messa don Emilio RImoldi.