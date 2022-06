L’Artistico Frattini è il primo e unico liceo serale di Varese

Si articola su due indirizzi, grafico e figurativo, la proposta di formazione serale del Liceo Artistico Frattini di Varese rivolta ad adulti e giovani adulti.

Si tratta di percorsi triennali (primo biennio, secondo biennio e terzo periodo corrispondente alla classe quinta), che portano al Diploma di Liceo artistico in arti figurative o in arti grafiche, validi per l’accesso all’Università o all’Alta formazione artistica e riconosciuti anche nel mondo del lavoro.

Si tratta dell’unica proposta di formazione liceale serale attiva a Varese.

Al corso possono iscriversi adulti in possesso del titolo di terza media o con percorsi scolastici di scuola superiore non completati o con diplomi di altro indirizzo. Possono frequentare il liceo serale anche i ragazzi a partire dai 16 anni che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno o in situazione di dispersione scolastica.

«È una bella opportunità formativa che la scuola offre al territorio per assicurare in tutto l’arco delle età della vita quel percorso didattico che molti cittadini non hanno potuto permettersi. Ed anche per recuperare molti giovani colti da vicissitudini particolari di insuccesso scolastico», spiega l’insegnante referente del progetto Vincenzo Capodiferro.

«Il Liceo artistico di Varese vanta una intensa tradizione nell’ambito di vari settori: arti figurative, grafiche, architettura, scenografia, multimediale e design», aggiunge ricordando come l’Istituto, fondato nel 1969, abbia visto nella sua storia artisti come Frattini, Pugina, Cristini nella prima sede di via Milano, in centro città.

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni scrivere a serale@artisticovarese.it.

Qui il flyer del Liceo Artistico serale.

La sede del Liceo Artistico di Varese è a Masnago, in via Valverde 2 a Varese, 0332 820670.