Miss Varesenews diventa mamma

E’ stata la prima – e ultima in verità – miss che il nostro giornale abbia mai espresso, in una gara a cui parteciparono simpaticamente decine di donne durante la festa di Varesenews “Anche IO” del 2008.

Norma Bossi fu incoronata “miss Varesenews” con una targa (vera, come quella di un’auto!!) e si strinsero attorno a lei le vincitrici dei premi speciali, come avviene in tutti i concorsi che si rispettino. Poi, di acqua ne è passata sotto i ponti: Norma, da brillante studentessa dell’epoca, divenne imprenditrice: e lo seppero anche i telespettatori, che la videro nel reality “The apprentice”.

Negli ultimi anni il suo spirito imprenditoriale si è concentrato su una buonissima causa: un mondo più sostenibile. E’ diventata infatti gestore degli “Alveare che dice sì”, punti vendita di prodotti alimentari dal produttore al consumatore a chilometro zero. Il suo primo Alveare è a Bodio Lomnago, ma dal 2020 gestisce anche l’alveare di Sesto Calende.

Ora, la splendida novità, annunciata con la sua nuova foto profilo di Facebook: diventerà mamma. E Varesenews non può che raccontare con gioia il lieto evento di “una di noi”.