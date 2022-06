Offerta di lavoro dalla Fondazione Asilo Mariuccia di Porto Valtravaglia: cercasi educatori

La Fondazione Asilo Mariuccia di Porto Valtravaglia lancia una nuova offerta di lavoro: cerca educatori professionali ambosessi per il servizio residenziale che accoglie fino a una quarantina di minori allontanati dal nucleo familiare.

La proposta riguarda contratti a tempo determinato per le sostituzioni estive, con possibilità di proroga a tempo indeterminato.

Di seguito l’annuncio.

Il polo di Porto Valtravaglia conta 2 comunità e 4 appartamenti: possiamo accogliere sino a 38 ragazzi, minori in situazione di disagio, allontani dal nucleo familiare con Decreto del Tribunale dei Minori.

Ricerchiamo personale da inserire in un contesto di lavoro stimolante in cui il lavoro d’équipe risulta essere la cornice metodologica che assicura la necessaria circolarità educativa e contribuisce ad arricchire le nostre proposte educative e progettuali. Il lavoro è supportato da spazi di supervisione e formazione di tipo esperienziale, in cui gli operatori sono coinvolti mettendosi al centro e sperimentando in prima persona gli strumenti educativi che successivamente utilizziamo con i nostri ospiti.

OFFERTA

Si OFFRE contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione estive, con possibilità di proroga a tempo INDETERMINATO (UNEBA 38h).

RICHIESTA

Si richiede Laurea in Scienze dell’educazione o titolo di educatore socio-pedagogico, si valutano anche profili professionali differenti come da normativa della regione Lombardia: Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51; • Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88; • Laurea Servizio Sociale L39, sia con esperienza che figure JUNIOR da inserire nelle nostre équipe educative con grande possibilità di crescita all’interno della nostra Fondazione.

Si richiede disponibilità FULL TIME, lavoro su turni e patente B.

Per candidature: scrivere a emidio.musacchio@asilomariuccia.com