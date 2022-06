E’ online “Stanotte non vale”, il nuovo singolo estivo della luinese Noe

Noemi Cappello, in arte Noe, è una giovane cantautrice luinese con una sfrenata passione per la musica che dopo i numerosi brani prodotti in questi anni, tra cui uno per Sanremo Giovani, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo estivo dal titolo “Stanotte non vale”.

«E’ un brano adolescenziale che cerca di incoraggiare le persone a vivere con spensieratezza, senza pensare ai pregiudizi. Una canzone che vuole dire “vivi la tua vita come vuoi, senza nessuna paura”», ha spiegato la cantante.

Pochi giorni fa è uscito anche il videoclip del singolo su YouTube, realizzato da Luca Frustaci, che al meglio racconta quello che vuole essere il messaggio della canzone: «Per me quel video è un ricordo bellissimo, ci siamo divertiti da pazzi. E sono contenta perché rappresenta proprio ciò che volevo dire, prima ci sono io un po’ triste e poi entrano in scena i miei amici che mi caricano e mi fanno tornare il sorriso».

Il testo e la voce sono di Noe e la produzione di Paolo Paone e Stefano Galli.