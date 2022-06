Openjobmetis, la prima mossa è in uscita: Sorokas a Treviso

Luis Scola è rientrato ieri pomeriggio (martedì) da un viaggio di lavoro in Australia dove (presumibilmente, perché notizie ufficiali non ne filtrano) ha incontrato i probabili investitori già visti a Varese nei mesi scorsi nell’ottica di rafforzare la società biancorossa.

In attesa di conoscere gli esiti della lunga trasferta australe è il momento di registrare i primi movimenti intorno alla squadra. Fino a oggi infatti, al netto delle consuete “voci”, il mercato non ha offerto nulla di concreto tant’è vero che se avessimo già redatto la classica tabella estiva, i nomi segnalati sarebbero stati gli stessi che hanno chiuso la stagione 2021-22 con la salvezza.

L’impasse però sta per interrompersi con la prima uscita di scena dalla banda biancorossa: Paulius Sorokas è infatti diretto alla Nutribullet Treviso che ha iniziato la campagna acquisti in maniera piuttosto vivace avendo già firmato il play Zanelli (da Brindisi) e il giovane lungo finlandese Jantunen da Ostenda. Sorokas, 29 anni, potrebbe aspirare a un ruolo da titolare agli ordini di coach Marcelo Nicola mentre Varese – pure grata per il grande impegno e per quanto dato durante la rincorsa salvezza – non ha rilanciato.

Di certo il giocatore lituano si congeda dalla Città Giardino lasciando un ottimo ricordo: arrivato come cambio del pacchetto lunghi (che in origine comprendeva Egbunu e Jones) ha guadagnato credito e minuti con il passare delle partite. Le sue cifre finali parlano di 25,3 minuti di media per 10,1 punti, 6,3 rimbalzi, il 52,1% da 2 e un positivo 33,8% da 3 punti. In tre occasioni “Paolino” ha realizzato 19 punti, massimo in stagione.

SCAFATI IN LBA, BOCCIATA CANTÙ

La Serie A2 intanto ha emesso i suoi verdetti più attesi: le nuove “inquiline” del massimo campionato saranno due società che mancavano da parecchi anni in LBA, la Scaligera Verona e lo Scafati Basket. I veneti hanno vinto in quattro gare la finale con la favorita Udine mentre i campani hanno condannato a un altro anno di purgatorio la San Bernardo Cantù. 73-60 il risultato finale per la Givova nella decisiva gara 5: festa per il play varesino Matteo Parravicini (al primo anno a Scafati) e per l’ex Openjobmetis Ed Daniel, pivot che deluse in biancorosso ma che in A2 è ancora protagonista.

MILANO, NE MANCA UNA

L’Olimpia Milano è sempre più vicina allo scudetto: grazie al 77-62 di ieri sera al Forum la squadra di Messina (trascinata da un grande Shields) si è portata sul 3-1 ai danni della Virtus Segafredo Bologna. Giovedì sera il quinto confronto in Emilia.