Pascoli o Pasolini? Gli studenti del Ferraris di Varese iniziano la maturità e sperano nell’ “autore amico”

“Pascoli o Pasolini”. Per gli studenti del liceo Ferraris di Varese l’autore di quest’anno dovrebbe essere uno dei due. Ma, se il Ministero avrà scelto altro, andrà bene lo stesso. Le alternative sono tre: oltre all’analisi di un testo letterario si potrà optare per un testo argomentativo o una riflessione su un tema di attualità.

Al Ferraris le porte si sono aperte alle 8. I 260 maturandi sono entrati alla spicciolata raggiungendo il piano e il corridoio loro assegnato.

Il Ministero ha fatto sapere che si terrà conto di tutte le difficoltà affrontate dai ragazzi in questi due anni e mezzo di pandemia con lezioni in presenza e a distanza, mascherine e quarantene.

Sul banco lo stretto necessario: l’astuccio, il dizionario, il documento di identità.

Per i “Ferrarini”, comunque, il vero ostacolo sarà domani con la prova di matematica, la materia che ha caratterizzato tutti e cinque gli anni della loro permanenza nel liceo.

Alle 8:30 i cancelli del liceo si sono chiusi.Fuori tutti gli estranei.Il Ministero ha inviato inviato in via telematica le chiavi di accesso al plico contenente le prove. da sottoporre ai ragazzi. Avranno sei ore per comporre il testo italiano poi il pomeriggio sarà dedicato allo studio della materia di riferimento e loro percorso scolastico domani ci sarà la seconda prova l’ultima scritta prima degli orali che inizieranno lunedì prossimo.