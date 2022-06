È ricoverato a Como il quindicenne ferito nell’incidente di Maccagno sulla strada statale 394

Un braccio spezzato con frattura esposta, intrappolato nell’abitacolo, aperto coi divaricatori dei vigili del fuoco e subito intubato dal medico rianimatore giunto sul posto con l’elicottero sanitario.

È questo il quadro del ragazzo svizzero di 15 anni finito al pronto soccorso in gravi condizioni nella tarda serata di ieri, giovedì 23 giugno dopo che l’auto guidata dalla madre, una donna di 53 anni ha sbandato per via della strada resa viscida dalla pioggia.

Il giovane risultava venerdì mattina ricoverato a Como e trattato da politrauma: non sarebbe in pericolo di vita.

Non gravi le condizioni della madre e del cugino, di 13 anni, contusi e spaventati ma riusciti a lasciare il veicolo autonomamente.