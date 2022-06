Dopo un’annata complicata, con la squadra prima affidata ad Andrea Ardito e poi a Roberto Cotta, la Castellanzese si muove in anticipo e si assicura per il ruolo di allenatore una figura di spicco nel panorama della Serie D come Roberto Cretaz.

Nelle ultime stagioni l’allenatore valdostano di nascita ha allenato proprio la formazione della Valle d’Aosta, il Pdhae. La passata stagione, da neopromossa nella massima serie dei dilettanti, è stata una delle sorprese in positivo dell’anno raggiungendo i playoff e perdendo proprio a Castellanza. Lasciato libero in estate, è stato richiamato dalla società valdostana ad inizio stagione ma senza riuscire a ripetere i risultati dell’anno precedente.

Ora Cretaz arriva in una piazza desiderosa di rifarsi.

Il comunicato:

USD Castellanzese 1921 comunica che Roberto Cretaz è il nuovo allenatore della Castellanzese.

Il tecnico valdostano, ex centrocampista di Monza, Biellese, Novara, Pro Sesto, Alessandria, Pro Vercelli e Carpi – solo per citarne alcune – continua la sua esperienza nel massimo campionato dilettantistico dopo l’esperienza con il Pont Donnaz; negli anni precedenti si è seduto anche sulla panchina dell’LG Trino.

Cretaz nella stagione 2020/21 ha affrontato tre volte la Castellanzese, due in campionato e una nella finalissima playoff vinta poi dai neroverdi. E adesso il Provasi per un tecnico giovane, ma ricco di esperienza e ambizione, gli ingredienti giusti per scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia infinita.