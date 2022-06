Sabato il Campionato Italiano su strada Under 23

Tutto è pronto a Carnago per ospitare oggi (25 giugno) la prova unica di Campionato Italiano su strada per la categoria under 23. La Società Ciclistica Carnaghese ha messo a punto ogni dettaglio per garantire la sicurezza e la degna cornice coreografica alla cinquantesima edizione del Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese – Trofeo Giovanni Banfi. (foto Benati)

Le operazioni preliminari si terranno dalle ore 9.30 presso il Palazzetto dello Sport di Carnago; alle ore 11.30 in via Castiglioni avverrà le presentazione delle squadre in gara e alle ore 13 il sindaco di Carnago Barbara Carabelli, Adriano Zanzi e Bruno Banfi daranno il via alla competizione tricolore. 170 i chilometri di gara, pari a dieci giri del Circuito del Seprio, con l’arrivo in via Castiglioni a Carnago previsto per le ore 17.

Diretta streaming qui