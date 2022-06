Secondo appuntamento con la rassegna teatrale estiva di Varese: Fabrizio Gifuni si confronta con la poesia di Giorgio Caproni

(Foto da FabrizioGifuni.it)

Lunedì 20 giugno, alle 21.30, secondo appuntamento con i grandi interpreti del teatro italiano per la minirassegna estiva teatrale del comune di Varese: Fabrizio Gifuni sarà sul palco della tensostruttura, presso i Giardini Estensi di via Sacco, protagonista dello spettacolo “La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni“.

Il magistrale attore, che ha recentemente emozionato il pubblico del Festival di Cannes interpretando Aldo Moro nell’ultimo film di Marco Bellocchio “Esterno notte“, si confronterà a Varese con la poesia di Giorgio Caproni, uno dei grandi poeti del Novecento italiano.

I biglietti sono acquistabili on-line sul sito www.multisalaimpero.com o in biglietteria (Multisala Impero Varese, via Bernascone n.13) aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 21.30 (per informazioni: 0332 284004).