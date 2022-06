Sole e caldo in arrivo

Torna il bel tempo dopo qualche giorno segnato dall’instabilità. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano l’aumento della pressione atmosferica con l’anticiclone presente sul Mediterraneo si espande verso Nord. Tempo stabile nei prossimi giorni con temperature che si porteranno via via oltre le medie del periodo.

La giornata di giovedì 2 giugno sarà ben soleggiata con formazione di cumuli nel pomeriggio. Asciutto o isolati rovesci e temporali in serata. Caldo con temperature massime in aumento e spesso vicine ai 30°C.

Venerdì parzialmente soleggiato con molti cumuli. Asciutto in giornata, rovesci e temporali in serata più probabili in montagna. Caldo con temperature massime in lieve diminuzione.