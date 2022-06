Vertical Race 2022, a Domobianca va in scena la sfida dei runner

Sabato 18 giugno la località turistica di Domodossola sarà teatro di una delle competizioni di corsa in salita più avvincenti e impegnative del VCO. Uno sprint lungo tre chilometri e mezzo, da vivere senza fiato per raggiungere il traguardo e, per i migliori, centrare il podio.

La DOMOBIANCA VERTICAL RACE, giunge nel 2022 alla sua seconda edizione. Corsa in montagna con partenza dall’Alpe Lusentino e arrivo alla Croce del Moncucco – la montagna di Domodossola – a 1896 metri di altezza, tutto all’interno del meraviglioso comprensorio di Domobianca365.

Tanti i campioni e moltissimi gli appassionati pronti a cimentarsi nella gara che prenderà il via alle ore 16, dall’Alpe Lusentino a 1080 mt. Dal piazzale del parcheggio di Domobianca365, si arriverà in cima al Moncucco, punto panoramico dove l’orizzonte spazia sulle montagne circostanti, le Alpi svizzere e giù fino alla pianura padana.

Il percorso è lungo 3500 metri con un dislivello di 770 metri.

In avvio si segue la pista da sci e poi ci si addentra nel bosco, sotto la seggiovia, fino all’Alpe Foppiano. Da qui aumentano le pendenze per arrivare ad affrontare il famigerato “Muro Torcelli”, 150 metri quasi verticali con fondo a prato, la pista sciistica più famosa dell’Ossola. Si sale ancora lungo le piste fino al laghetto dell’Alpe Casalavera – punto di ristoro – e si prende la lunga cresta che porta al traguardo in vetta. Al primo classificato andrà un premio di 350 euro.

Info ed iscrizioni sul sito https://domobiancaverticalrace.it/

Al termine della gara premiazione e dalle 18.30, festa con musica e food al LuseBar.

Da battere, oltre al record di partecipanti – sono stati 250 nella prima edizione del 2021 – anche il miglior tempo della corsa, fissato l’anno scorso su un crono di 29 minuti e 54 secondi da Roberto De Lorenzi.

La gara nasce nel 2021 da un’idea di Ivan Svilpo e Alessandro Bragoni, esperti nell’organizzazione di corse in montagna, con l’intento di inserirsi nell’ampio programma di eventi di running e di contribuire a promuovere la vocazione estiva del comprensorio.

Domobianca365 – stazione turistica di Domodossola – è comodamente raggiungibile in auto da Verbania, Milano, Varese, Genova e Novara oltre che dal Canton Ticino e Vallese, ed è pronta ad accogliere turisti e appassionati della montagna con un’offerta completa per il trekking, le passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio) e le discese di downhill. Durante l’estate due seggiovie attive per il Bike Park, oltre al “Parco Avventura”, con i suoi passaggi sospesi tra larici e pini e il Kinder Park, di fronte al parcheggio.

L’offerta enogastronomica è sempre attiva nei tre punti ristoro di Domobianca365: LuseBar, perfetto per colazioni, pranzi e un aperitivo, il Rifugio Baita Motti, self service gourmet con i piatti rivisitati della cucina di montagna e lo Skibar, in cima alla seconda seggiovia, aperto nel weekend e nei festivi, per pranzi con vista sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti a base di polenta preparata con il paiolo in tutte le sue declinazioni.

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.

www.Domobianca365.it, Social Facebook e Instagram.