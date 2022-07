Da 70 anni al servizio del territorio: festa sul lungolago per il compleanno della Pro Loco di Gavirate

Un aperitivo, una mega torta e musica il sabato, la maxi ristorata per il pranzo della domenica. I prossimi 30 e 31 luglio, il lungolago di Gavirate si agghinderà per la festa della Pro loco. Fondata nel 1952, taglia il traguardo con una ricca storia di iniziative ed eventi che hanno reso Gavirate una località nota anche nel circuito turistico internazionale. La popolarità all’estero è legata soprattutto alla sua area camper collocata in un punto comodo per escursioni, passeggiate a piedi e in bicicletta, a due passi dal centro e dai suoi servizi. Ma, nel passato recente, c’è anche la gestione della stazione, porta d’ingresso della città per chi arriva da fuori.

« In questi 70 anni – commenta il Presidente Matteo Costa – la Pro Loco si è sempre spesa per la promozione del territorio. Nella mia quindicinale esperienza di presidente, la Pro loco si è impegnata con eventi ma anche con attività collaterali per creare un’immagine attrattiva di Gavirate. La gestione della Stazione, dell’area camper ma anche la cura del verde e la pulizia dei cestini sul lungolago fanno parte di un pacchetto di interventi in accordo con l’amministrazione comunale. Questa cittadina ha sempre avuto una vocazione turistica, anche per le bellezze naturalistiche che offre, e il nostro obiettivo futuro rimane quello di sostenere e rilanciare questa caratteristica».

SABATO CON APERITIVO E SPETTACOLO E DOMENICA CON LA RISOTTATA

Sabato 30 luglio, a partire alle ore 18 ( guarda il progamma), avrà inizio la festa con intrattenimento musicale, spettacoli e aperitivo: « Sarà un evento aperto tutti e gratuito – spiega il Presidente – Domenica, alle 12.30 ci sarà il momento istituzionale, alla presenza dell’amministrazione gaviratese, delle tante associazioni con cui lavoriamo, ma anche dei presidenti storici della Pro Loco a partire da Adelio Ponce De Leon che fu il primo nel 1952. Sarà al mio fianco anche il mio predecessore, Luciano De Maddalena a cui era stata affidata la gestione della stazione in accordo con Ferrovie Nord. Era stata un’idea maturata dopo che ci comunicarono l’intenzione della società ferroviaria di chiudere. Abbiamo stretto un accordo con le Ferrovie e abbiamo dedicato del personale fisso per svolgere i lavori legati al traffico ferroviario ma anche per la pulizia del luogo. Abbiamo così evitato che quella porta d’ingresso in città si deteriorasse. Ora i dipendenti sono andati in pensione e l’impegno, soprattutto economico, era diventato eccessivo per la nostra realtà. Così abbiamo deciso di concludere l’importante e positiva esperienza».

LA GESTIONE DELLA STAZIONE: UN BIGLIETTO DA VISITA PER CHI ARRIVAVA

Accanto a De Maddalena, lavoravano anche Claudio Ossola e Susy Mascetti. Tutti i giorni, festivi compresi, aprivano la stazione. Venne realizzato un ufficio di informazioni turistiche : « Avevamo anche ottenuto dalle Ferrovie Nord la possibilità di utilizzare il binario morto. Ci diedero due carrozze che trasformammo in un centro espositivo e di eventi. Su quelle due carrozze della “Prolocomotiva” realizzammo la mostra dei presepi, una tradizione natalizia gaviratese».

LA PUNTA DI DIAMANTE E’ L’AREA CAMPER

Ma è sul lago di Gavirate che la Pro Loco ha concentrato la sua attività con la sede delle feste e poi con l’area camper: « Storicamente, Gavirate ha sempre avuto un’offerta recettiva sul lago. Si trattava prima di un campeggio e poi di un parcheggio per i camper. Con i Mondiali di ciclismo, l’amministrazione ottenne fondi per realizzare una vera e propria area camper, con 25 stalli, dotata di tutti i servizi. È un punto molto battuto, soprattutto dagli stranieri che la frequentano per la sua posizione comoda. Ci vengono molti svizzeri, tedeschi, belgi, francesi ma anche spagnoli. Ultimamente sono stati fatti ulteriori lavori e abbiamo modernizzato anche il sistema di pagamento rendendolo più agevole».

NON SOLO FESTE MA ANCHE PULIZIA

Ai volontari della Pro Loco spetta anche il compito di tenere pulita quest’area sul lago con lo svuotamento dei cestini per tre volte alla settimana e la cura del verde: « Dopo due anni difficili vediamo che c’è voglia di ritrovarsi, di stare insieme. Noi non ci siamo mai fermati, nemmeno nel momento più difficile, proponendo sempre iniziative nel rispetto delle normative. Ora si riparte e noi garantiamo il nostro impegno per sostenere la crescita del turismo a Gavirate. Al momento non parliamo ancora di balneabilità del lago perchè qui vige ancora il divieto, ma in futuro non faremo mancare il nostro sostegno per ogni possibile ulteriore sviluppo».

Appuntamento sul lago, dunque, sabato a partire dalle 18 e domenica dalle 12.30 per la maxi risottata che vedrà l’impiego dei remi utilizzati come mestoli. Tutti sono invitati: la festa è sul lungolago di Gavirate.