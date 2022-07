Appello di Univa: “Presidente Draghi ci ripensi”

«Richiamiamo tutte le forze politiche alle proprie responsabilità». L’appello è di Roberto Grassi, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese, che interviene sul clima di confusioni e incertezza che sta creando la crisi di Governo. Una situazione per molti aspetti che confonde sia i cittadini che tutte le forze economiche, come conferma lo stesso Grassi.

«Ancora una volta si apre una crisi di governo sulle spalle del Paese, dei cittadini e delle imprese – spiega il presidente di Univa -. Meri calcoli elettorali e la speranza di spuntare qualche voto in più nei sondaggi hanno per certe forze politiche un’importanza maggiore della crisi energetica che sta mettendo in ginocchio migliaia di realtà produttive, di come tutelare le fasce più deboli della società da un’inflazione che non vedevamo da decenni e di contribuire come Italia a tenere saldo il fronte dell’atlantismo e dei valori europei su uno scacchiere internazionale in forte tensione ed ebollizione».

«Non possiamo accettare che la ricerca del consenso fine a se stesso prevalga su tutte queste emergenze e sull’interesse generale – conclude Grassi -. Il consenso si deve costruire con risposte concrete a questi problemi e con progetti politici pensati per il bene comune, non con pretestuose bandierine del no continuamente sbandierate in faccia alla modernità. Ci appelliamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi per un suo ripensamento per una rapida ripresa della sua azione di governo e richiamiamo tutte le forze politiche alle proprie responsabilità nei confronti del Paese».