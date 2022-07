Il campionato della Openjobmetis inizia contro Sassari. Santo Stefano a Milano

Iniziate a segnare le date sul calendario: la prima di campionato per la Openjobmetis, il prossimo 2 ottobre, sarà casalinga contro Sassari. Il mese di ottobre proseguirà poi con la trasferta di Brescia, Trento ancora in casa, viaggio a Reggio Emilia e ancora a Masnago contro Treviso.

Tre le gare di novembre, due delle quali in casa di squadre neopromosse: il 6 a Scafati e il 27 a Verona. In mezzo, il 20, sfida interna contro Venezia.

Dicembre sarà invece il mese delle grandi sfide: si parte il 4 alla Enerxenia Arena contro la Virtus Bologna, l’11 viaggio verso Pesaro, poi il 18 ancora a Varese contro Trieste e infine – ultima dell’anno solare – a Santo Stefano il derby contro Milano al Forum.

A gennaio 2023 si chiude il girone di andata: Tortona in casa il 2, a Brindisi l’8 e poi ancora a Varese contro Napoli il 15 per terminare la prima parte di stagione. Il 22 il ritorno – anche quest’anno asimmetrico – inizierà in viaggio a Trento e il 29 in casa contro Brescia.

Due sole gare in programma a febbraio: il 5 a Tortona e il 12 in casa contro Milano, poi spazio a Nazionale e All Star Game. Si ripartirà il 5 marzo con la trasferta di Napoli, poi Pesaro in casa il 12, viaggio a Sassari il 19 e il 26 sfida casalinga contro Verona.

Saranno ben 6 invece le sfide in programma ad aprile: il 2 si va a Treviso, l’8 alla Enerxenia Arena arriverà Reggio Emilia, poi Trieste fuori il 16, turno infrasettimanale contro Brindisi il 19 in casa prima di andare a Venezia il 23 e ospitare il 30 Scafati. Ultima di campionato il 7 maggio in casa della Virtus Bologna.