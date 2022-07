Conclusi i lavori in via Rossi a Barasso

Dopo 2 mesi i lavori dell’ultimo lotto dell’opera pubblica di via Rossi – circa 300 metri di strada – sono terminati.

L’asfaltatura del nuovo marciapiede è terminata: è stato realizzato anche un attraversamento pedonale che fungerà anche da rallentatore per le automobili. È stata allargata tutta la via grazie all’acquisizione di terreni privati con conseguente significativo miglioramento della viabilità. Sul marciapiede sono stati posizionati i segnali tattili che possono garantire alle persone non vedenti o ipovedenti di camminare sul marciapiede seguendo il percorso in sicurezza.

L’opera è stata realizzata grazie all’acquisizione di 140.000 deuro a Regione Lombardia, 30.000 euro da contributo statale e 63.334 euro da fondi stanziati dal Comune di Barasso.

Nei prossimi giorni la società Open Fiber si occuperà di ripristinare gli asfalti dopo i lavori di posa della fibra ottica.