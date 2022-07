Concluso a Gavirate il Rowing Camp del Rotary International

Con la consegna degli attestati di partecipazione si è concluso alla sede della Canottieri Gavirate il Rowing Camp, l’iniziativa rivolta ai giovani che dieci club rotariani della provincia di Varese hanno portato a termine per la quindicesima volta.

I dodici ragazzi, dai 15 ai 17 anni, provenienti da Finlandia, Francia, Israele, Polonia, Portogallo, Spagna e Turchia hanno concluso la loro esperienza varesina con una regata sul tracciato da Biandronno a Gavirate dove ad attenderli c’erano numerosi soci dei Rotary Club promotori dell’iniziativa: Busto-Gallarate-Legnano-Ticino, Laveno-Luino-Alto Verbano, Varese, Varese Ceresio, Varese Verbano, Sesto Calende-Angera-Lago Maggiore, Insubriae Malnate, Bodio Laghi Sud, Sesto Calende Angera Club Satellite Sant’Anna e Tradate.

Sono state due settimane intense per i 12 ragazzi che hanno alternato all’attività fisica, con il canottaggio protagonista, pomeriggi culturali e di svago supportati dai numerosi soci dei club rotariani che si sono resi disponibili per questa iniziativa che è una dei fiori all’occhiello dei Club Rotary dalla nostra provincia che ha come fine quello di infondere nei giovani quello spirito rotariano, che in questo contesto si basa sulla conoscenza reciproca e sull’amicizia, che potrà accompagnare le loro esperienza di vita futura.