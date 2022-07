Principio di incendio alla spa dell’hotel Bulgari di Milano

Paura questa mattina, venerdì, all’hotel Bulgari di Milano in via Gabba per un incendio alla “spa“, il centro benessere.

Sul posto sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato tutte le persone all’interno e domato subito il principio d’incendio, anche grazie all’attivazione del sistema sprinter esistente nell’hotel.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza per precauzione, ma non si registrano feriti: i vigili del fuoco hanno operato sul posto e scongiurato il propagarsi del principio d’incendio.