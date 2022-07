Incendio in una ditta metallurgica a Cocquio Trevisago

Incendio nella serata di sabato 30 luglio in una ditta di Cocquio Trevisago.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 21,30 in via Contrada Molini, in una ditta che effettua lavorazioni metallurgiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti o intossicati.