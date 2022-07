Incidente tra auto e moto in autostrada A8 allo svincolo Gazzada-Buguggiate

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto in autostrada A8, all’altezza del cavalcavia dello svincolo di Gazzada-Buguggiate.

L’autostrada è stata chiusa, per una ventina di minuti, limitatamente alla carreggiata in direzione Milano, per consentire i soccorsi (nella foto).

Sul posto sono intervenuti automedica e due ambulanze dell’Sos Azzate e della Croce Rossa di Varese: sarebbero due le persone ferite, i mezzi sono in “codice rosso”.

L‘incidente ha coinvolto un’auto e una moto e i feriti sono le persone a bordo della moto: sono una donna di 30 anni e un uomo di 29, feriti ma non in pericolo di vita. Sono state portate in ospedale a Varese, al Circolo.

Sul posto c’è anche la Polizia Stradale.

(Articolo aggiornato alle ore 15.55 di domenica 3 luglio 2022)