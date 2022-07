Ippodromo di Varese, riflettori accesi sul Premio La Novella

Il Premio La Novella, abbinato al trofeo Equos Mondo Galoppo, fa da richiamo per gli appassionati di ippica che si ritroveranno sabato sera (23 luglio) all’Ippodromo di Varese per una delle corse più interessanti e storiche dell’intera stagione. Intorno alle ore 22, la quinta corsa della serata sarà anche valida come Tris del palinsesto nazionale, ulteriore ragione per avere addosso gli occhi di tutti gli addetti ai lavori e i tifosi.

IL CLOU – E ulteriore ragione per provare a vincere: il “La Novella” è un handicap principale che si disputa sui 1.600 metri della pista in erba e vede contrapposti undici cavalli a partire da Sopran Nausica, fresca della vittoria del 5 luglio alle Bettole nel premio Guido Ermolli. L’allieva di Grizzetti sarà la top weight e questa volta sarà affidata a Walter Gambarota mentre Antonio Fresu (in sella nell’Ermolli) sarà sull’altro cavallo della scuderia, Hobby Night.

Attenzione però anche a Lucirex che ha già vinto quest’anno a Firenze e Roma, ha fatto un secondo posto a Milano e si appresta a lanciare la sfida anche a Varese con in sella Maikol Arras. Tra chi ha qualche chilo in meno da portare in pista, ecco She Looks Like Fun con Ivan Rossi per il team Goldin (recentissima vincitrice a Varese); le differenze di peso comunque sono minime e il pronostico resta incerto.

LE ALTRE CORSE – La riunione prevede in tutto sei corse, la prima delle quali alle ore 19,40, il premio “Lions Club San Giorgio” sui 1.400 metri in sabbia, handicap di minima con cinque cavalli al via con Kraram e Antonio Fresu favoriti secondo gli esperti delle Bettole. La seconda corsa è una reclamare, il “Wootton’s Colt” per velocisti sulla pista in erba: probabile duello tra Davos e Dolce Claudia.

Si sale di livello con la terza corsa sulla distanza dei 2.300 metri per femmine di 3 anni e oltre: tante le protagoniste indicate dagli esperti come possibili vincenti. Da Lovely Moment a Superluna, da Equos Dream a Flash Of The Blade penalizzata però dal peso.

Il sottoclou è la quarta corsa, il “Silvio Carletti”, considerato una tappa del percorso che conduce al Gran Premio Città di Varese. In questa occasione – 2.100 metri, pista in erba – il principale favorito potrebbe essere l’esperto Tout A Fait con Maikol Arras mentre il top weight Sopran Pechino porta in dote un successo importante a Milano. L’alterno No Vacancy può essere una alternativa, se in serata.

Dopo la kermesse del “Novella”, la sesta e ultima corsa è dedicata a gentlemen e amazzoni: nel premio “Molteni” – 1.600 metri su erba – ci sono otto cavalli tra le gabbie; Virginia Tavazzani ci proverà con Cima Sound ma Curandero e Polastri sono valide alternative.