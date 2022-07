La Filarmonica di Cuvio in concerto

Dopo la musica classica, jazz, canzone dialettale, rock, canto medievale per la rassegna musicale è giunto il momento di quella che per i paesi della valcuvia è la musica per antonomasia: la banda

Tra gli intenti di Musicuvia vi è quello di far conoscere e riscoprire, attraverso la musica, la storia e i monumenti della valle. Dopo la musica classica, jazz, canzone dialettale, rock, canto medievale per la rassegna musicale è giunto il momento di quella che per i paesi della valcuvia è la musica per antonomasia: la banda. Queste aggregazioni in Valcuvia si diffusero attorno alla metà del 1800 e divennero presto l’anima di tutta la vita della collettività soprattutto perché a comporre i corpi musicali vi aderivano persone di qualsiasi ceto sociale. Nel lungo programma di Musicuvia è stato inserito anche il tradizionale “Concerto del Carmine”, l’appuntamento che la Filarmonica cuviese da tempo immemore offre alla popolazione in occasione della ricorrenza della festa della “Madonna del Carmine”. Le feste patronali hanno sempre avuto una particolare rilevanza nella vita sociale delle comunità e per i cittadini di Cuvio o quanti avessero legami con il paese, l’appuntamento con il concerto della banda, é sempre stato atteso con partecipazione, al pari delle celebrazioni religiose. Un’ associazione con oltre 180 anni di attività non poteva che esibirsi in uno dei luoghi che godono di una considerevole importanza storica sia nel paese che nella valle: il parco del palazzo Litta, antichi feudatari della Valcuvia. Storia e musica saranno di scena a Cuvio, sabato 16 luglio alle ore 21, quando la Banda di Cuvio ritornerà con la sua manifestazione primaria dopo lo stop forzato di questi anni pandemici; periodo di pausa durante il quale la società ha provveduto a rinnovare le cariche: Pieremilio Tenconi, Presidente e Laura Cazzani, Vice sono stati riconfermati al vertice del consiglio del quale fanno parte Anna Bianchi, Silvia Bianchi, Eleonora Maggi, Fabrizio Massa, Rosanna Reali, Chiara Tenconi ai quali vanno aggiunti per completare i nominativi del direttivo, il rappresentante dei soci Roberto Maratea, della Pro Loco Milva Salvalaggio oltre al Presidente Onorario Giorgio Roncari e al Segretario Daniele Savini. Con questa nuova formazione, la Filarmonica Cuviese si appresta ad esibirsi nel “Concerto del Carmine 2022”, organizzato con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio presso l’area feste nel parco Litta; la direzione della Filarmonica sarà come sempre quella dell’abile bacchetta del prof. Claudio Beltrame, in un programma che prevede un repertorio di pezzi che varia per epoca e per genere.

Un’altra serata che porta ad unire musica e storia, monumenti e cultura musicale, rendendo ancor piu’ attraente l’intenso week-end della rassegna musicale estiva Musicuvia, supportata da Momenti musicali e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto oltre che da alcuni comuni della valle. Il programma di questi giorni prevede altre interessanti serate per Venerdi’ 15 a Orino con il Saxin’ Around, concerto di sassofoni sotto lo storico tiglio posto di fronte alla chiesa di san Lorenzo e a Casalzuigno per Domenica 17 con l’ apericena jazz in compagnia del Paolo Frattini Trio presso il ristorante “I Rustici”.