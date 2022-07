A Lavena torna la “Barcamatta”, la gara con le barche “fai da te”

Cartone, legno e materiale di riciclo per realizzare la propria barca. Sul Lago Ceresio torna la prima gara ecosostenibile, ovvero la Barcamatta. Organizzata dall’Unione dei Pescatori del Lago Ceresio, la manifestazione è in programma per il 10 luglio sullo stretto di Lavena Ponte Tresa e vede gareggiare squadre su barche realizzate home made, utilizzando appunto solo materiale riciclato con creatività e fantasia. A vincere sarà l’equipaggio che arriverà al traguardo nel minor tempo possibile, ma anche coloro che dimostreranno fantasia e simpatia.

La gara sullo stretto di Lavena Ponte Tresa è in programma per il 10 luglio, con inizio alle 14 e all’interno di un fine settimana già ricco di iniziative. Il programma, realizzato in collaborazione con il Comitato Soci di zona Coop, inizia infatti sabato 9 luglio, con l’esposizione di prodotti di esche artificiali e di negozi di pesca, dalle 10 fino a sera. Per i più piccoli giochi di pesca, mentre la sera sarà attivo lo stand gastronomico.

Domenica si parte alle 10 con la presentazione di progetti per la gara “Barcamatta”, alle 14 messa in acqua delle barche, alle 16 premiazioni. Durante la giornata ci sarà anche un concorso di disegno per bambini. Consegna attestato di stima Cristina Gogna.