Mercoledì 20 luglio la cerimonia di commiato per Ambrogio Vaghi

Per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Ambrogio Vaghi, mercoledì 20 luglio alle ore 20.00 ci sarà un momento di raccoglimento per l’ultimo saluto ad un uomo che è stato un esempio di rigore e rettitudine in tutte le sue attività e che lascia un grande patrimonio di valori e senso civico.

La cerimonia in suo ricordo si terrà presso il roseto della Casa di riposo Centro Polivalente di Induno Olona, in via Maciachini 9.