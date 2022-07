Michael Mazzacane verso la dodicesima stagione con i Mastini Varese

Proseguono le conferme in casa Mastini Varese: dopo il difensore Alex Bertin che ha firmato ieri, oggi è la volta di Michael Mazzacane che è ormai da tanti anni un punto fisso della formazione giallonera. Classe 1988, il “dottore” arriva da una stagione decisamente positiva con 19 punti in 23 partite disputate nella scorsa edizione dell’IHL. Sette i suoi gol a favore del Varese.

Per Mike il prossimo campionato sarà il dodicesimo con la maglia della squadra della propria città natale, di nuovo accanto al fratello Erik che ha già rinnovato in precedenza il suo impegno con la squadra del presidente Carlo Bino. Per entrambi, come per tutti gli altri varesini della rosa, il ritorno nel rinnovato PalAlbani è uno stimolo in più per fare bene.

«Sarà finalmente un’altra vita tornando a Varese per le partite e per gli allenamenti. L’anno scorso eravamo sempre “tirati”, arrivavamo sempre all’ultimo e tornavamo a casa tardissimo: il beneficio del ritorno a casa, secondo me, lo vedremo già dagli allenamenti e avremo anche modo di preparare meglio le partite» spiega Mazzacane al momento della firma.

«Sono contentissimo del ritorno di Devèze e di Drolet. Francis non solo è un mio caro amico ma è un “canadese anomalo” come gli dico

sempre: sono convinto che possa fare bene alla nostra squadra, non solo a livello di gioco. È un grande lavoratore e anche uomo spogliatoio, inoltre dal punto di vista umano è veramente un’ottima persona. Solitamente tanti giocatori canadesi hanno una spiccata propensione ai numeri

e alle statistiche: lui invece sa guardare anche al gioco del team e al compagno in difficoltà».

Sulla passata stagione, l’attaccante spiega: «È stata tra le mie più positive, nonostante le difficoltà e l’età che avanza: personalmente l’anno scorso credo di aver disputato un buon campionato, ma l’obiettivo è quello di fare meglio quest’anno e già mi sto preparando con serietà perché ho davvero troppa voglia di ricominciare. Voglio arrivare pronto fin dall’inizio. Con Devèze avevo un po’ cambiato gioco: lui mi aveva visto come ala e quando mi propose il cambio di ruolo ho accettato nonostante fosse una scommessa, ma non era andata affatto male. Inoltre ero in linea con Drolet e mi trovavo benissimo. Quest’anno non so come sarà, ma mi metto a disposizione di Claude (Devèze) anche se mi piacerebbe tornare a giocare con Francis perché ci troviamo a meraviglia. E se dovessi tornare a fare il centro, nessun problema perché è un ruolo che ho sempre svolto da anni e sarei felice».