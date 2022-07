Mondiali di canottaggio Under23, Bizzozero e Pazzagli in finale. Cambia il programma di venerdì

Il pomeriggio di giovedì 28 luglio alla Schiranna sorride ai portacolori varesotti impegnati nei Mondiali di Canottaggio Under23.

Galleria fotografica Mondiali di canottaggio, le foto di giovedì 28 luglio 4 di 22

Conquistano la finale con il primo tempo e con una bella prestazione i ragazzi del quattro di coppia, con gli alteti della Canottieri Gavirate Nicolò Bizzozero ed Edoardo Pazzagli pronti ora per la finale assieme ai compagni di barca Leonardo Tedoldi e Matteo Sartori.

Chi rimane fuori dalla finale A il doppio femminile targato SC Gavirate di Matilde Barison e Josephine Debelle che chiude al quarto posto la semifinale e terminerà questo mondiale con la finale B.

Intanto cambia il programma per venerdì 29 luglio, alla luce delle previsioni meteorologiche di domani pomeriggio, il Comitato Organizzatore è stato costretto a cambiare i piani: nessuna regata pomeridiana, ma programma continuo dalle 9.00 alle 14.00. In acqua gli Under19 con i ripescaggi fino alle 9.40, poi il via ai quarti di finale che terranno banco con otto gare fino alle 10.20. Dalle 10.25 si comincerà a fare sul serio con le semifinali degli Under23 (singolo maschile e femminile).

Appuntamento da non perdere alle 10.50 con la prima finale assoluta della kermesse internazionale ospitata dalla Schiranna di Varese: la prima medaglia sarà assegnata al quattro con femminile (Nuova Zelanda, Germania, Italia, Australia, USA e Romania pronte a contendersi l’oro), e la giornata proseguirà con altre 22 finali fino all’ultimo start delle 14.07.