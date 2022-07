Perché sottoscrivere una polizza viaggi? Lo abbiamo chiesto ai consulenti Suriano Assicurazioni Varese

Finalmente, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia, è possibile tornare a muoversi, a viaggiare in località anche non italiane. La prospettiva di una vacanza rilassante ci spinge a organizzare un viaggio, magari in qualche località esotica, oppure per visitare un Paese estero.

In questi casi si pensa a prenotare l’albergo, il mezzo di trasporto e a organizzare un itinerario, mentre ci si dimentica troppo spesso che l’imprevisto è nascosto dietro l’angolo.

Un bagaglio smarrito, un infortunio in un paese lontano o un semplice guasto all’auto. Basta poco per rovinare la magia di una vacanza a lungo sognata.

I consulenti di Suriano Assicurazioni Varese ci hanno spiegato perché, quando ci si trova a pianificare un viaggio, sia esso per vacanza, per studio o per lavoro, è importante sottoscrivere un contratto di assicurazione multirischio per i viaggi.

Suriano Assicurazioni può offrire un prodotto specifico per i viaggi, Gulliver Pocket, dedicato a chi vuole viaggiare in sicurezza, con la garanzia di sottoscrivere una polizza costruita sulle proprie esigenze. L’offerta viene modulata anche a seconda del tipo di viaggio e della destinazione, per adattarla alle regole vigenti in quel determinato Paese.

Può succedere di trovarsi nella condizione di dover consultare un medico, sostituire gli abiti perduti col bagaglio, acquistare medicinali specifici, rifare un documento, recuperare l’auto guasta.

Con Gulliver Pocket è possibile ottenere il rimborso delle spese mediche o legali, la consulenza di uno specialista o di un interprete, l’anticipo delle spese di prima necessità.

La prima copertura prevista nella polizza è quindi quella del rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio o di insorgenza di una malattia e in questo rientrano visite, esami e ricoveri, anche in strutture private, visto che spesso ci si trova in vacanza in Paesi in cui la sanità pubblica è differente dal Servizio Sanitario Italiano e potrebbe essere necessario rivolgersi a strutture private.

La copertura viaggi di Italiana Assicurazioni – Suriano Assicurazioni prevede un vero e proprio pacchetto di servizi al viaggiatore, che consentono di partire tranquilli e di godersi il viaggio in totale serenità, con la consapevolezza di non essere soli ma di avere un supporto costante:

un numero di telefono disponibile 24 ore su 24 per avere assistenza, consigli medici, informazioni sulle strutture sanitarie;

segnalazione di farmaci corrispondenti all’estero, invio di medicinali all’estero;

interprete presente in loco per affrontare le difficoltà legate alla lingua straniera;

anticipo delle spese mediche fino a 2600 euro;

rientro anticipato se succede qualcosa e mi trovo a dover rientrare con urgenza;

rientro sanitario;

rientro funerario;

traduzione della cartella clinica.

Le polizze sono dedicate ai viaggiatori, agli studenti che sono in viaggio studio all’estero ma anche ai lavoratori in trasferta, per avere la copertura totale.

Oltre a tutti i servizi alla persona, ci sono altri servizi che si possono ricomprendere nella polizza, come il rimborso nel caso di perdita del bagaglio e il rimborso della penale in caso di annullamento del viaggio.

In ultimo, con riferimento anche al tema Covid, se nel corso di un viaggio, dietro presentazione di un certificato dal medico curante sul posto, si fosse costretti a prolungare la permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Centrale Operativa della Compagnia provvederebbe a prenotare una sistemazione alberghiera, per un valore massimo di euro 520, a copertura del costo della camera e della prima colazione, con necessità di fornire al massimo entro 30 giorni il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante attestante lo stato patologico (ad esclusione quindi di eventuali quarantene preventive).

Per maggiori informazioni e per richiedere una consulenza, è possibile chiamare l’agenzia Suriano.

Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile in agenzia e sul sito www.italiana.it