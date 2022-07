“Piste ciclabili sì, ma pensate anche ai servizi per i ciclisti”

Sono un anziano cicloturista che ha viaggiato in bici per l’Europa, dai tempi nei quali qui da noi si guardava a queste persone come degli extraterrestri. Però bastava andare, non lontano, ma solo attraversare il confine, per capire l’interesse economico che questo tipo di attività muove. Ora, con un ritardo di oltre 20 anni, anche qui da noi forse si inizia a capire cosa questo tipo di turismo ci può portare.

Lodevole avere già un numero di guide formate, ma chiedo a cosa serviranno se lo stato delle nostre piste è quello attuale, manutenzione quasi ovunque inesistente, indicazioni e segnalazioni sommarie, nessun servizio per i ciclisti, basta fare un giro sulle piste più conosciute per rendersene conto. Per non parlare di quelle dove nemmeno con il Gps riesci ad individuare.

Io vorrei dare un semplice consiglio perché questo non diventi il solito progetto bello sulla carta e basta. Prima fate le infrastrutture, curate le segnalazioni, date dei servizi certi, e dopo presentate un progetto. Nel caso fate un giro prima in Svizzera, Austria, Olanda per capire cosa serve e come ci si organizza. Non bastano piste, ma serve che tutto sia integrato con i servizi pubblici, treni e bus che caricano bici, bike hotel dove il ciclista venga accolto come tale e non trattato come un morto di fame. Se vi può servire un contributo vi posso fare vedere come si sale su un treno a Stabio, si fa il giro della Svizzera, in tutti i modi possibili, integrando treni, bus, battelli, funivie ecc, e si torna a Stabio, senza a avere bisogno di altri mezzi se non la bici. Spero che chi ha fatto questo progetto si sia ben documentato e finalmente si riesca a vedere un futuro in questo settore.

Cordialmente