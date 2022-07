Presentato a Varese il progetto di orientamento al lavoro per i disabili che hanno finito la scuola

Si è svolto a Villa Recalcati l’incontro di presentazione del progetto di orientamento al lavoro per ragazzi e ragazze disabili in uscita dal percorso scolastico, programmato dal settore lavoro della Provincia di Varese e realizzato con il supporto dell’Agenzia formativa della Provincia di Varese «Il progetto di orientamento dei disabili si estende sia aumentando la platea degli studenti che incrementando azioni e budget» ha subito chiarito il consigliere delegato al lavoro, formazione professionale, istruzione e inclusione sociale della Provincia di Varese, Simone Longhini.

Erano presenti all’incontro i Centri di formazione professionale della Provincia e gli operatori accreditati presenti nel Catalogo Provinciale dei servizi al lavoro rivolti alle persone con disabilità. Francesco Maresca, responsabile del settore Lavoro della Provincia di Varese, ha spiegato l’azione, finanziata con le risorse del Fondo Regionale per l’Occupazione delle Persone Disabili, rivolta agli studenti con disabilità frequentanti gli ultimi anni di una scuola secondaria di secondo grado o un percorso di Istruzione e formazione professionale. L’obiettivo dell’azione è supportare i ragazzi e le ragazze nonché le loro famiglie nella difficile fase di uscita dal percorso scolastico.

Anna Sculli, Fabio Brusa e Giovanna Daverio hanno illustrato il primo progetto sperimentale avviato nell’anno scolastico 2021/2022 che ha visto coinvolti 19 studenti iscritti all’ultimo anno di scuole secondarie della provincia di Varese. Gli studenti hanno potuto finora sperimentare, dopo un accurato bilancio delle competenze, dei percorsi sia in ambiti di produzione che impiegatizi con esperienze esterne o laboratori interni al centro. Le attività continueranno fino al 31 dicembre 2022 e potranno eventualmente proseguire con altre azioni sempre finanziate con il fondo.

Raffaella Cirillo, coordinatrice del Piano provinciale disabili, ha poi presentato il progetto per il biennio 2022-2023. «Una rete per le competenze trasversali e l’orientamento» che verrà estesa e vedrà coinvolti circa un centinaio di studenti con disabilità iscritti a partire dal 3° anno delle scuole secondarie di secondo grado e iscritti al 3° dei percorsi di istruzione e formazione professionale con una maggiore personalizzazione dei percorsi. Sempre gestita dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, la Rete verrà estesa sia in termini di scuole, istituti e centri di formazione professionale, sia in termini di operatori che potranno erogare i servizi tra quelli, che decideranno di aderire all’azione, presenti nel Catalogo provinciale degli Operatori abilitati per l’erogazione dei servizi al lavoro a favore di persone disabili.

La rete verrà ampliata anche con riferimento alle imprese e alle cooperative sociali di tipo B che ospiteranno in percorsi di alternanza gli studenti. Il sistema dei servizi al lavoro, che Provincia di Varese mette a disposizione delle persone con disabilità, vede, inoltre, l’attivazione in ciascun Centro per l’impiego territoriale di uno sportello di prima accoglienza rivolto a chi ha diritto ad iscriversi alle liste di collocamento mirato previste dalla legge 68/99, nonché lo sviluppo di un’attività di preselezione riservata alle categorie protette che andrà a potenziare l’ordinario servizio di supporto all’incontro fra domanda ed offerta di lavoro erogato dai centri per l’impiego.