Provinciale del Lago troppo rumorosa, velocità ridotta da 90 a 70 chilometri orari all’altezza di Buguggiate

Traffico veicolare sostenuto, anche nella velocità, con un numero di veicoli che supera i 3 milioni di passaggi annui. Una cifra importante che chiama le autorità a prendere una decisione che è sì sperimentale, ma che per alcuni mesi, in estate e fino i autunno, dovrà far staccare il piede dall’acceleratore a centinaia di migliaia di automobilisti: la SP1, la strada provinciale detta “del Chiostro di Voltorre”, sarà protagonista della riduzione del limite di velocità in via provvisoria e sperimentale.

Da lunedì 11 luglio 2022 a martedì 11 ottobre 2022, infatti, verrà istituito il limite massimo di velocità a 70 km/h dalla progressiva Km 11+520 alla prog. km 13+786 circa nel Comune di Buguggiate. L’esigenza di abbassare il limite massimo di velocità da 90 a 70 km/h si è resa necessaria per ridurre le emissioni acustiche provocate dal traffico veicolare. Infatti, i rilievi fonometrici eseguiti per la stesura dell’“Aggiornamento della mappatura acustica, ai sensi del D.Lgs 194/05, sulle strade provinciali di competenza aventi un traffico veicolare superiore ai 3.000.000 di veicoli annui” sulla Strada Provinciale n° 1 di Buguggiate hanno registrato un lieve superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale.

«Una misura efficace, immediata ed economica per ridurre il rumore della circolazione è limitarne la velocità», dicono dalla Provincia. Questa procedura permetterà di diminuire il rumore alla fonte: abbassare il limite di velocità porta a ridurre le emissioni sonore. Una misura che ha diversi vantaggi, infatti, non solo risulta poco costosa, ma va a migliorare la qualità della vita della cittadinanza che, nei mesi estivi, è solita tenere i serramenti aperti nelle ore notturne per rinfrescare i locali. La modifica dei limiti di velocità verrà messa in evidenza dalla consueta segnaletica.

«Grazie a questa misura, auspichiamo che il rumore registrato rientri nei limiti previsti per legge senza necessità di un riassetto stradale o di interventi onerosi che sarebbero comunque da realizzare a carico della collettività. Durante i 3 mesi sperimentali, infatti, verranno effettuati i rilievi delle emissioni acustiche per verificare nei fatti la bontà della soluzione sperimentata e, solo a seguito degli esiti dei rilievi fonometrici, saranno valutate soluzione definitive», concludono da Villa Recalcati.