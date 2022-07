Il nuovo Quaderno del Gruppo insubrico di ornitologia è dedicato al Lago Maggiore

E’ uscito il nuovo numero dei “Quaderni del GIO”, pubblicazione curata dal Gruppo insubrico di ornitologia.

Dopo le uscite del 2012 – Gli uccelli acquatici svernanti, del 2015 – Check list degli uccelli della provincia di Varese e del 2018 – Storia naturale dei Picchi, l’ultima opera è dedicata agli uccelli del Lago Maggiore. Nel Quaderno n. 4 si potrà scoprire l’avifauna dell’intero Verbano, da sud a nord, sponde lombarda, piemontese e svizzera. E siccome la natura non conosce confini il volume ha visto coinvolti oltre al GIO per la sponda lombarda, anche Ficedula e Fondazione Bolle di Magadino per la parte Svizzera e l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per la sponda piemontese.

Il risultato è un ricco volume di divulgazione scientifica dedicato agli appassionati di ornitologia e ai birdwatchers (molti dei quali hanno anche contribuito alla mole dei dati presentati grazie alla condivisione delle osservazioni sui portali Ornitho Italia e Ornitho Svizzera), ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più sulla natura del Verbano, con i suoi uccelli, le zone umide, gli itinerari suggeriti e le informazioni per le visite, le ricerche che si sono svolte negli anni più recenti ecc.

In tutto 256 pagine, 20 autori, sintesi in inglese, 260 fotografie di uccelli, mappe, grafici e tabelle che faranno apprezzare al lettore il fascino del Lago Maggiore e la sua importanza per la tutela della biodiversità.

«Ci sono voluti quasi due anni per arrivare alla pubblicazione del Quaderno n. 4 e le persone che lo hanno permesso sono veramente tante – dice Rosita Pigni, consigliere GIO – Grazie di cuore a ognuno di loro!».

Si possono avere i Quaderni del GIO tramite una donazione minima al Gruppo insubrico di ornitologia (gli importi sono comprensivi di eventuali spese di spedizione).

– Quaderno 4/2022 Gli Uccelli del Lago Maggiore: € 18 cadauno

Sempre disponibili anche gli altri Quaderni del GIO:

– Quaderno 3/2018 Storia naturale dei Picchi in provincia di Varese: € 15 cadauno

– Quaderno 2/2015 Check-list degli uccelli della provincia di Varese: € 8 cadauno

– Quaderno 1/2012 Uccelli acquatici svernanti della provincia di Varese: € 5 cadauno

Per tutte le informazioni, le richieste per ricevere le copie dei Quaderni e le modalità di pagamento rivolgersi a:

gruppoinsubricoornitologia@gmail.com