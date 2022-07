“Scritture di Lago”, ecco i cinque finalisti della terza edizione

“Scritture di Lago”, il premio letterario con focus sulla letteratura d’acqua dolce ha svelato la rosa dei finalisti. Alla terza edizione, per la sezione “Editi – Premio dei Laghi”, hanno partecipato romanzi e raccolte di racconti pubblicati tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2022 con ambientazione anche parziale sui laghi italiani o della Svizzera italiana.

Ecco dunque i cinque finalisti: “La circonferenza dell’alba” di Federica Brunini (Feltrinelli), ambientato sul Lario, “Una ferita in fondo al cuore” di Anna Danielon (Eretica), ambientato a Como, “Nient’altro che nebbia” di Patrizia Emilitri (Tea), ambientato a Varese e intorno al Lago Maggiore, “La ragazza che cancellava i ricordi” di Chiara Moscardelli (Einaudi), ambientato sul Lago Maggiore e “Una giornata di nebbia a Milano” di Enrico Vanzina (HarperCollins Italia), con ambientazioni ad Arona, Porto Ceresio, Lago di Lugano. Sono state attribuite menzioni di merito a “La regola del rischio” di Matteo Severgnini ( Todaro Editore), “Delitto sul Lago” di Dario Sardelli (Einaudi) e a “Indelebile” di Luca Brunoni (Gabriele Capelli Editore).

I testi finalisti verranno sottoposti alla giuria composta da Severino Colombo, giornalista del Corriere della Sera, Gaia Manzini, scrittrice e vincitrice edizione 2021, Silvia Paparazzo di Banca Generali Private, Glauco Peverelli, presidente di Parolario e librario, Paola Pioppi, giornalista de Il Giorno e ideatrice del festival letterario “La passione per il delitto”, Sergio Roic, giornalista del Corriere del Ticino, di Extra e Scrittore, e Mario Visco, responsabile cultura de La Prealpina. Gli autori delle opere finaliste riceveranno un riconoscimento di 250 euro ciascuno; mentre spetterà al primo classificato un ulteriore premio di 500 euro.

I testi pervenuti all’edizione 2022 del concorso sono stati 29 e raccontano vicende che si svolgono in due nazioni, Italia e Svizzera, cinque regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino e Lazio, e dieci laghi diversi: Lago di Como, Ceresio, Lago di Losanna, Lago di Garda, Lago di Iseo, Lago Maggiore, Lago piccolo di Avigliana, Lago d’Orta, lago di Viviere e un altro lago di fantasia ambientato a Roma.

Tra le località scelte Stresa, Arona, Cannero, Trarego Viggiona, Lugano, Locarno, Isole di Brissago, Losanna, Luino, Cremenaga, Como, Lecco, Varenna, Bellagio, Menaggio. Più di cento le opere candidate alla sezione “Inediti” “Premio Regio Insubrica”. Alcune verranno raccolte e pubblicate nell’antologia Scritture di Lago 2022 (Morellini Editore). Il Comitato di Lettura ha scelto i venti finalisti: Mercedes Bresso (Torino), Lucia Cabella (Genova), Daria Camillucci (Trieste), Rosa Cerrato (Genova), Emilia Covini (Bollate – MI), Sandra Dal Pra (Sossano – VI), Bruno Elpis (Guanzate – CO), Silvia Frego Luppi (Milano), Erica Gibogini (Pettenasco – NO), Valentina Guerra (Samarate – VA), Maria Lacchio (Santhià – VC), Luisella Mazzetti (Orta San Giulio – NO), Giorgio Maimone (Milano), Carla Negretti (Cantù – CO), Alessandra Roda (Como), Francesca Roda (Como), Patrizia Rota (Luino – VA), Marina Rubeo (Milano), Annamaria Trevale (Milano), Paola Varalli (Milano).

Il vincitore verrà scelto dalla giuria finale composta dal giornalista Paolo Annoni, da Giorgio Bardaglio, direttore di Bergamo tv, Chiara Milani del Centro Insubrico Ricerche etnografiche, Mauro Morellini, editore, e Mauro Rossi, giornalista responsabile delle pagine culturali del Corriere del Ticino. Sono state attribuite menzioni di merito a Federica Lombardo (Milano), Claudio Righenzi (Lugano), Laura Veroni (Varese).

La premiazione di Scritture di Lago 2022 è prevista per martedì 27 settembre alle 18.00 a Como, Villa Olmo, Via Simone Cantoni 1. L’evento, che sarà condotto dalla giornalista Claudia Fasola, è aperto al pubblico previa prenotazione a scritturedilago@scritturedilago.com.

Verrà conferito anche il “Premio Ponti sull’acqua – per la traduzione edita in lingua italiana” al traduttore di un’opera edita in lingua estera e ambientata in località sull’acqua. La giuria è composta dal presidente di Scritture di Lago Guido Stancanelli, Bérénice Capatti, Andrea Di Gregorio, Enrico Marletta, Ambretta Sampietro e sarà affiancata dagli studenti del Master di editoria dello IULM Marica Chiarenza, Roberta Colombo, Asia Mariancini, Alice Mostosi, Lucia Olivero, Claudia Peritore e Lisa Vecchia.

Verrà assegnato anche il premio speciale “Giovani Autori”, che consiste in una borsa di studio di 500 euro per un autore di età massima fino a trent’anni. Scritture di Lago 2022 non finisce con la premiazione, seguiranno eventi di presentazione delle opere ambientate sui laghi a Lugano e Verbania. «Siamo molto soddisfatti della qualità delle opere ricevute e del prestigio delle case editrici che hanno candidato i propri volumi. Un ringraziamento speciale va fatto doverosamente al Comitato di lettura, che si sta impegnando con una dedizione lodevole. Ora la parola passa alla giuria» – dice Guido Stancanelli presidente del premio Scritture di Lago.

Ambretta Sampietro curatrice dell’iniziativa racconta: «Esprimo soddisfazione per un risultato così valido e variegato, l’edizione di quest’anno ci ha permesso ancora di leggere testi di valore e scoprire nuove voci validissime. È stato emozionante percepire la passione che molte persone dedicano alla scrittura e quanto i nostri laghi prealpini siano amati».

“Scritture di Lago” nasce sia per promuovere la diffusione della lettura sia per diffondere la conoscenza degli splendidi laghi, in particolare quelli dell’area prealpina, del loro patrimonio economico, ambientale e culturale, favorendone la promozione turistica ed economica. Si avvale della preziosa opera del Comitato di Lettura composto da Lorenzo Canali, Edoardo Ceriani, Viviana Dalla Pria, Anna De Pietri, Marina Leonesio, Debora Ferrari, Luca Traini, Marilena Lualdi, Manuela Lozza, Gli Sfogliati-le lettrici e i lettori dell’associazione culturale Le Sfogliatelle, Enrico Marletta, Silvia Moro, Luca Pellegatta, Orsola Poggi Corneo, Rita Redaelli, Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli; mentre il Comitato Organizzativo è composto da Guido Stancanelli, Luca Pellegatta, Ambretta Sampietro, Paolo Annoni, Viviana Dalla Pria.

Scritture di Lago è organizzato dall’associazione no profit Lario In con il sostegno di Banca Generali Private e della Comunità di Lavoro Regio Insubrica; gode dei patrocini di Regione Lombardia – Il Consiglio, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Comune di Varese, Città di Avigliana, Comune di Baveno, Comune di Pettenasco, Confindustria Como, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola, FAI Lombardia e dell’associazione culturale La Gente di Lago.