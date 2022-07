Serata Giro-Risotto e prodotti locali a Casciago con gli “Amici di Sant’Eusebio”

Prima della festa di Sant’Eusebio (il 1 agosto, con il grande ritorno dei fuochi artificiali oltre ai momenti di festa, religiosi e non), come ormai succede da qualche anno le associazioni del paese si mettono a disposizione della comunità per preparare da mangiare nei weekend che precedono l’evento tanto atteso.

Dopo il successo di sabato 9 luglio con la Pro Loco e l’Asd Bidone e quello di sabato 16 luglio il ragù di cinghiale e arrosticini con Società di Mutuo Soccorso e Amici dell’Asilo è il turno degli “Amici di Sant’Eusebio”, un ensemble di diverse associazioni che prepareranno il Giro-Risotto e tanti altri ottimi piatti, con prodotti tipici locali a Km0.

Appuntamento sabato 23 luglio per la penultima serata prima della tradizionale festa: QUI il link per prenotare https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWcnrln71OdK9wQfvR1yNmWWQLeLrPbiEvZHi0MvI1PEfdw/viewform.

Sabato 30 luglio dalle 19.30 serata fritto misto (su prenotazione sul sito della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio).

In caso di maltempo le serate di luglio verranno sospese. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione dei pasti con l’apposito link pubblicato sul sito della comunità http://www.comunitasant’eusebio.com entro il giovedì precedente l’evento. Il ricavato di queste serate verrà utilizzato per le opere di ristrutturazione della struttura, con l’intento di migliorarne l’utilizzo e renderla disponibile anche per le associazioni territoriali che ne faranno richiesta per eventi locali.