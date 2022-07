A Suna speciale pulizia della spiaggia: tutti a caccia di mozziconi

Continuano le giornate ecologiche promossse dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Verbania.

In programma mercoledì 27 luglio al Lido e Canottieri di Suna la mattinata di volontariato ecologico per la pulizia della spiaggia, con particolar attenzione ai mozziconi di sigaretta e la distribuzione gratuita di porta-mozziconi portatili, personalizzati dal Comune di Verbania, per incentivare al corretto smaltimento e contrastare l’ abbandono dei mozziconi.

“Il ritrovo è alle ore 09 e si invita a portare costume e buona volontà, a guanti e sacchi pensano gli organizzatori. Ringrazio – sottolinea l’assessore all’ambiente Giorgio Comoli – le associazioni che con noi promuovono attivamente l’iniziativa: Terra Verde, Im.patto di Coop, Associazione 21 Marzo, Circolo Il Brutto Anatroccolo di Legambiente, La Vaina cooperativa”.

Ricordiamo che i mozziconi di sigaretta rappresentano l’8.5% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge italiane. Questi non devono essere gettati e dispersi nell’ambiente, ma smaltiti correttamente. Infatti il filtro, sebbene composto in carta, colla e fibra di cellulosa, una volta divenuto mozzicone, contiene residui di combustione, tra cui metalli pesanti, sostanze irritanti, tossiche (acetone, benzene, etc) e cancerogene (benzopireni,formaldeide, etc). I mozziconi di sigaretta sono dunque veicolo di micro-inquinamento.